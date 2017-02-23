ОРЕАНГДА-НОВОСТИ. Белокурихинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту смерти 12-летнего мальчика.

Предварительно установлено, что вечером 22 февраля 2017 года в селе Ая Алтайского района с горы, расположенной рядом с населённым пунктом сошла снежная масса. Снег спустился в место, где несовершеннолетний проводил время.

Родители обеспокоенные длительным отсутствием сына вызвали сотрудников МЧС, которые проведя спасательные мероприятия, откопали тело малолетнего. Однако, несмотря на проведённые работы, спасти малолетнего не удалось. На месте медицинские сотрудники констатировали смерть мальчика.

Следствием проводятся проверочные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств трагедии.