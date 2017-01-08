ОРЕАНДА-НОВОСТИ На Алтае действует государственная программа «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Алтайского края» на 2013-2018 годы. За четыре года работы программы в крае реконструировали 262 и законсервировали 58 объектов.



В краевом управлении ветеринарии напомнили, что на финансирование программных мероприятий из краевого бюджета направили 33 млн. рублей, из бюджетов муниципальных образований – 2,3 млн. рублей. В 2016 году реконструировали и ввели в эксплуатацию 16 скотомогильников в Алейском, Быстроистокском, Ельцовском, Залесовском, Крутихинском, Кулундинском, Локтевском, Панкрушихинском, Поспелихинском, Тогульском, Топчихинском, Целинном, Чарышском, Шипуновском районах. На эти цели из краевого бюджета выделили 2 млн. рублей, из муниципальных бюджетов – 120 тыс. рублей. Работу по программе «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Алтайского края» продолжат и в 2017 году.