На Алтае на техническое перевооружение и модернизацию АПК направили более 10 млрд рублей в 2016 году
23.01.2017, 15:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году в Алтайском крае более 10 млрд. рублей направили на техническое перевооружение и модернизацию агропромышленного комплекса. Об этом сегодня заявил Первый заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов.
Он сообщил уточнённые данные о сборе урожая в прошлом году. Валовой сбор зерна в регионе составил 5 млн 240 тыс. тонн, собран рекордный урожай гречихи – 709 тыс. тонн, исторический максимум достигнут по сахарной свёкле – 1 млн. 132 тыс. тонн.
По его словам, в 2016 году в животноводстве края выполнены плановые показатели. В настоящее время в животноводстве в рабочем режиме проходит период зимовки. Фермы полностью обеспечены кормами, ряд сельхозпредприятий готов реализовать излишки.
Приводя результаты работы по техническому переоснащению агропромышленного комплекса, Первый заместитель Председателя Правительства сообщил, что инвестиции по этому направлению в прошлом году приблизились к 7 млрд. рублей. "Достойный урожай сельхозкультур, спрос на них, реализация мер господдержки позволили алтайским крестьянам выйти на рекордные объёмы инвестиций в техническое перевооружение сельского хозяйства. Это исторический максимум за последнее десятилетие", - подчеркнул он.
В прошедшем году предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности сохранили положительную динамику работы. По итогам года индекс промышленного производства пищевых продуктов превысит 105%. Объём инвестиций в основной капитал в пищевой и перерабатывающей промышленности в 2016 году ожидается в сумме не менее 3,2 млрд. рублей, рассказал Лукьянов.
Он сообщил уточнённые данные о сборе урожая в прошлом году. Валовой сбор зерна в регионе составил 5 млн 240 тыс. тонн, собран рекордный урожай гречихи – 709 тыс. тонн, исторический максимум достигнут по сахарной свёкле – 1 млн. 132 тыс. тонн.
По его словам, в 2016 году в животноводстве края выполнены плановые показатели. В настоящее время в животноводстве в рабочем режиме проходит период зимовки. Фермы полностью обеспечены кормами, ряд сельхозпредприятий готов реализовать излишки.
Приводя результаты работы по техническому переоснащению агропромышленного комплекса, Первый заместитель Председателя Правительства сообщил, что инвестиции по этому направлению в прошлом году приблизились к 7 млрд. рублей. "Достойный урожай сельхозкультур, спрос на них, реализация мер господдержки позволили алтайским крестьянам выйти на рекордные объёмы инвестиций в техническое перевооружение сельского хозяйства. Это исторический максимум за последнее десятилетие", - подчеркнул он.
В прошедшем году предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности сохранили положительную динамику работы. По итогам года индекс промышленного производства пищевых продуктов превысит 105%. Объём инвестиций в основной капитал в пищевой и перерабатывающей промышленности в 2016 году ожидается в сумме не менее 3,2 млрд. рублей, рассказал Лукьянов.