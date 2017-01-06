На Алтае возбудили дело по факту ДТП с двумя автобусами
06.01.2017, 14:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, при котором пострадали пассажиры двух автобусов, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц).
По данным следствия, вечером 4 января 2017 года на 235 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в районе поселка Украинский Косихинского района Алтайского края водитель рейсового автобуса «Higer KLQ6826Q» в процессе оказания услуг по перевозке пассажиров по маршруту «Бийск-Новосибирск-Бийск» в направлении города Бийска, не учел дорожные и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом «ЛАЗ 695 Н», движущемся во встречном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека, еще 29 пассажиров автобусов получили телесные повреждения различной степени тяжести, 15 из которых были госпитализированы в медицинские учреждения.
Для расследования уголовного дела создана следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. В настоящее время проведен осмотр транспортных средств, изъяты документы, имеющие значение для следствия, проводятся допросы пострадавших, свидетелей произошедшего.
По данным следствия, вечером 4 января 2017 года на 235 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в районе поселка Украинский Косихинского района Алтайского края водитель рейсового автобуса «Higer KLQ6826Q» в процессе оказания услуг по перевозке пассажиров по маршруту «Бийск-Новосибирск-Бийск» в направлении города Бийска, не учел дорожные и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом «ЛАЗ 695 Н», движущемся во встречном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека, еще 29 пассажиров автобусов получили телесные повреждения различной степени тяжести, 15 из которых были госпитализированы в медицинские учреждения.
Для расследования уголовного дела создана следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. В настоящее время проведен осмотр транспортных средств, изъяты документы, имеющие значение для следствия, проводятся допросы пострадавших, свидетелей произошедшего.