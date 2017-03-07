На Балтике начался промысел салаки
07.03.2017, 17:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Калининградской области стартовала путина салаки: промысел традиционно ведётся в марте-апреле – во время нерестовой миграции рыб из моря в заливы.
К началу путины за разрешением на промышленный вылов обратилась 21 рыбодобывающая организация, вести помысел в Калининградском заливе будут 34 бригады.
Первыми рыбалку открыли рыбаки одного из старейших рыболовецких колхозов области «За Родину».
По информации областного агентства по рыболовству, разрешенный к вылову объём салаки составляет 4 тыс. тонн, на 500 тонн больше, чем в прошлом году.
«За последние годы квота на салаку увеличена с двух до четырех тысяч тонн, выделенная квота осваивается полностью. Салака в свежем виде в первую очередь идет на внутренний рынок, а оставшаяся часть перерабатывается на предприятиях области», - отметил руководитель агентства по рыболовству Андрей Михалевич.
К началу путины за разрешением на промышленный вылов обратилась 21 рыбодобывающая организация, вести помысел в Калининградском заливе будут 34 бригады.
Первыми рыбалку открыли рыбаки одного из старейших рыболовецких колхозов области «За Родину».
По информации областного агентства по рыболовству, разрешенный к вылову объём салаки составляет 4 тыс. тонн, на 500 тонн больше, чем в прошлом году.
«За последние годы квота на салаку увеличена с двух до четырех тысяч тонн, выделенная квота осваивается полностью. Салака в свежем виде в первую очередь идет на внутренний рынок, а оставшаяся часть перерабатывается на предприятиях области», - отметил руководитель агентства по рыболовству Андрей Михалевич.