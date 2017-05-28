ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Предварительное голосование (ПГ) завершилось в ряде дальневосточных регионов – на Сахалине, в Приморье и на Камчатке. Предварительные результаты показали достаточно высокую явку избирателей. Об этом заявил секретарь Генерального совета Партии Сергей Неверов в ходе селекторного совещания с представителями дальневосточных региональных отделений.

Напомним, во Владивостоке избиратели определяли кандидатуры на выдвижение в депутаты Городской думы. В Петропавловске-Камчатском – для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" на выборы депутатов Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа. На Сахалине избиратели голосовали за кандидатов, которые представят Партию на выборах в Сахалинскую областную думу.

Об итогах ПГ в Приморском крае рассказал председатель оргкомитета, секретарь регионального отделения Партии Валентин Шуматов. "По предварительным итогам, активность несколько выше прошлогодних цифр, точные данные будут озвучены в ближайшее время. Во Владивостоке борьба шла по первой модели. На 35 мандатов были зарегистрированы 118 кандидатов. Жалобы были по 27 случаям. В основном, они касались агитационной работы и ни в коем случае не повлияли на результаты голосования", – отметил он.

Неверов отметил, что явка в Приморском крае уже превысила результаты думской кампании прошлого года. "Это очень хорошо, значит, интерес есть. Надеюсь, будет сформирован достойный круг кандидатов", - сказал он.

В свою очередь сахалинские партийцы отметили, что окончательная явка по региону ещё не подсчитана, однако уже сейчас можно говорить об основных итогах ПГ. "Нам удалось сформировать достойный список будущих кандидатов на выборы в Сахалинскую областную думу. Обновления очень значимые. Целью было максимально привлечь внимание избирателей, и, думаю, нам это удалось", – сказал секретарь реготделения Борис Мисиков.

В настоящий момент завершается голосование в регионах Сибири, в ближайшее время закроются участки Республики Алтай, Алтайского края, Омска. "Мы предварительно подведем итоги и уже вечером сведём полную картину, полную явку и, естественно, ещё раз об этом скажем", – заключил Неверов.