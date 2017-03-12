ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня прошла тренировка кинологических расчетов на базе специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Кинологи СПСЧ вместе со своими питомцами отрабатывали навыки поиска людей в природной среде.

По легенде учений одного из статистов засыпали снегом – это имитация человека, попавшего под лавину, другой статист спрятался на отдаленном расстоянии за гаражами. Обнаружив условных пострадавших, собака должна обозначить его местонахождение голосом и не отходить от него, пока к месту не подоспеет кинолог.

В ходе тренировки собака-спасатель обнаружила обоих статистов, за что получила от каждого из них лакомство. Угощение также служит поощрением и мотивацией для качественного выполнения работы в дальнейшем.

Спасатели-кинологи проводят подобные учения регулярно. Так как им нередко приходится работать в самых сложных условиях, связанных с риском для жизни. Такие тренировки помогают поддерживать форму и закреплять имеющиеся навыки.