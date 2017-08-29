На Камчатке на 22% увеличился вылов крабов
29.08.2017, 14:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 1 сентября на западном побережье Камчатки открывается промысел камчатского краба: между пользователями распределены 11,5 тыс. тонн.
В 2016 году этот показатель составил чуть более 8,9 тыс. тонн, объем был выбран на 100%.
На данный момент добыча краба-стригуна бэрди осуществляется в Петропавловско-Командорской и Камчатско-Курильской подзонах, краба-стригуна опилио – в Западно-Камчатской подзоне.
По состоянию на 21 августа суммарный вылов крабов в зоне ответственности Северо-Восточного управления Росрыболовства составил 13,7 тыс. тонн, что на 22% или 2,48 тыс. тонн больше уровня 2016 года.
В 2016 году этот показатель составил чуть более 8,9 тыс. тонн, объем был выбран на 100%.
На данный момент добыча краба-стригуна бэрди осуществляется в Петропавловско-Командорской и Камчатско-Курильской подзонах, краба-стригуна опилио – в Западно-Камчатской подзоне.
По состоянию на 21 августа суммарный вылов крабов в зоне ответственности Северо-Восточного управления Росрыболовства составил 13,7 тыс. тонн, что на 22% или 2,48 тыс. тонн больше уровня 2016 года.
Источник: http://www.mnr.gov.ru/