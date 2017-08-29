ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 1 сентября на западном побережье Камчатки открывается промысел камчатского краба: между пользователями распределены 11,5 тыс. тонн.

В 2016 году этот показатель составил чуть более 8,9 тыс. тонн, объем был выбран на 100%.

На данный момент добыча краба-стригуна бэрди осуществляется в Петропавловско-Командорской и Камчатско-Курильской подзонах, краба-стригуна опилио – в Западно-Камчатской подзоне.

По состоянию на 21 августа суммарный вылов крабов в зоне ответственности Северо-Восточного управления Росрыболовства составил 13,7 тыс. тонн, что на 22% или 2,48 тыс. тонн больше уровня 2016 года. 