На Камчатке начнёт работать представительство Минвостокразвития России

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Офис Минвостокразвития России в Петропавловске-Камчатском начнёт свою работу уже на следующей неделе. Об этом рассказал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе рабочего визита в Камчатский край.



«С точки зрения работы с инвесторами, это большой плюс. В регионе будут достаточно ответственные и высокопоставленные сотрудники, которые будут работать и жить в Петропавловске-Камчатском. Это четвертый город официального базирования Минвостокразвития. Напомню, это Хабаровск, Владивосток, Москва, теперь и Петропавловск-Камчатский, – сказал Александр Галушка. – Теперь наша совместная задача сформировать рабочую единицу на Камчатке, и тот хороший старт, который мы дали командной, слаженной, совместной работе с Правительством Камчатского края во благо развития региона продолжить, уже имея в нём опорную базу».



Как ранее отмечал Министр, «решение о формировании отделения в Петропавловске-Камчатском принято в связи с инициативой и обращением губернатора Камчатского края Владимира Ивановича Илюхина». Глава Минвостокразвития России уточнил, что «на Камчатке будет находиться небольшой мобильный офис Министерства». «Он будет реализовывать всю нашу повестку в отношении конкретного региона - Камчатского края: заниматься развитием ТОР и свободного порта, привлечением частных инвестиций, приоритизацией государственных программ и привлечением бюджетных инвестиций в социальную инфраструктуру, содействовать реализации крупных инвестиционных проектов», - уточнил Министр.



Министр обозначил, что руководителя представительства Минвостокразвития России на Камчатке определят на следующею неделе.