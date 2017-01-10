На Кубани мобильные центры занятости посетят сельские и отдалённые населённые пункты
10.01.2017, 15:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В течение января 2017 года состоится 178 выездов мобильных центров занятости в 137 населённых пунктов Краснодарского края.
"Планируется, что около семи тысяч жителей края получат в мобильных центрах занятости услуги по профессиональной ориентации, информацию о положении на рынке труда, узнают, как найти подходящую работу", – сообщили в краевом министерстве труда и социального развития.
Первый выезд состоялся в минувший понедельник, 9 января, в станицу Придорожную Каневского района. Специалисты центра занятости населения муниципалитета проинформировали жителей станицы о положении на рынке труда и оказали государственные услуги в сфере занятости населения.
11 января в станице Новопашковской Крыловского района состоится профориентационное мероприятие для старшеклассников "Выбор профессии – ответственное дело", а 27 января в хуторе Лосево Кавказского района будут организованы выездная ярмарка вакансий "Работа - селу" и встреча-семинар с главой поселения и работодателями.
"Планируется, что около семи тысяч жителей края получат в мобильных центрах занятости услуги по профессиональной ориентации, информацию о положении на рынке труда, узнают, как найти подходящую работу", – сообщили в краевом министерстве труда и социального развития.
Первый выезд состоялся в минувший понедельник, 9 января, в станицу Придорожную Каневского района. Специалисты центра занятости населения муниципалитета проинформировали жителей станицы о положении на рынке труда и оказали государственные услуги в сфере занятости населения.
11 января в станице Новопашковской Крыловского района состоится профориентационное мероприятие для старшеклассников "Выбор профессии – ответственное дело", а 27 января в хуторе Лосево Кавказского района будут организованы выездная ярмарка вакансий "Работа - селу" и встреча-семинар с главой поселения и работодателями.