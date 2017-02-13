ОРЕАНДА-НОВОСТИ Вопросы подготовки к проведению ЧМ-2018 обсуждались в ходе совещания, которое провел вице-губернатор Николай Долуда.



В совещании приняли участие вице-губернатор Сергей Усенко, руководители силовых структур, профильных министерств и ведомств, члены оргкомитета, главы муниципалитетов и руководители объектов туристической сферы.



По словам Николая Долуды, на данный момент завершена реконструкция стадиона «Фишт», получено заключения о соответствии по первому этапу. Второй этап, касающийся пуско-наладочных работ, должен быть завершен до 1 марта. После чего начнется подготовка стадиона к тестовым соревнованиям, а затем и проведению Кубка конфедераций.



По его словам к Чемпионату мира должно быть построено восемь тренировочных площадок в местах размещения баз команд, пять из них – в зоне ответственности края: по две в Анапе и Геленджике, одна в Краснодаре. На тренировочной площадке в Краснодаре на стадионе «Кубань» идет реконструкция, завершиться она должна в ноябре 2017 года.



Как сообщил руководитель Главного управления строительства Краснодарского края Геннадий Лях, по четырем площадкам в Анапе и Геленджике разработана проектно-сметная документация и получена положительная госэкспертиза. Все площадки – первой категории безопасности, уточнил Геннадий Лях.



Также в ходе совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности в муниципальных образованиях в период подготовки и проведения ЧМ-2018. В частности, речь шла об антитеррористической защищенности спортивных объектов, гостиниц, мест массового пребывания людей. При этом Николай Долуда отметил, что принимаемые меры не должны влиять на комфортный отдых туристов.



В плане подготовки городов к мундиалю должно быть также отражено создание праздничного облика города.



Отдельно на совещании шла речь о запрете продажи алкоголя в 500-метровой зоне спортивных объектов. Соответствующие нормативно-правовые акты должны быть приняты в Сочи, Анапе, Геленджике и Краснодаре.