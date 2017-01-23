На Кубани задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении об акте терроризма
23.01.2017, 11:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В дежурную часть МВД России по Темрюкскому району поступило анонимное сообщение от мужчины о том, что в станице Тамань заминировано кафе.
Для проверки полученного сообщения по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, группа немедленного реагирования, кинолог со служебной собакой, сотрудники ФСБ.
Эвакуировать посетителей и персонал не пришлось, так как в заведении был выходной. Помещение общепита и прилегающая территория была тщательно осмотрена. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по данному факту правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 66-летний мужчина, живущий недалеко от места происшествия. Выяснилось, что между пенсионером и работниками кафе недавно произошёл конфликт.
Подозреваемого с признаками алкогольного опьянения задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
Для проверки полученного сообщения по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, группа немедленного реагирования, кинолог со служебной собакой, сотрудники ФСБ.
Эвакуировать посетителей и персонал не пришлось, так как в заведении был выходной. Помещение общепита и прилегающая территория была тщательно осмотрена. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по данному факту правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 66-летний мужчина, живущий недалеко от места происшествия. Выяснилось, что между пенсионером и работниками кафе недавно произошёл конфликт.
Подозреваемого с признаками алкогольного опьянения задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.