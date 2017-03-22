ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В дни крупных спортивных матчей на Московском центральном кольце будут применять реверсивное переключение турникетов. Такую систему запустят на трёх станциях — Локомотиве (рядом расположен одноимённый стадион), ЗИЛе (недалеко от «Ледовой арены») и Зорге (там находится стадион ЦСКА). Когда потоки болельщиков будут стекаться к спортивным площадкам, большинство турникетов МЦК станут работать на выход, а когда возвращаться — на вход.

«Это поможет избежать больших очередей. Реверсивное переключение турникетов на Локомотиве, ЗИЛе и Зорге будет действовать не постоянно, а только во время крупных спортивных мероприятий, если они проходят вблизи этих станций», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов.

Тестировать переключение турникетов в час пик начали на станциях Лихоборы и Окружная. Эксперимент был признан удачным: пропускная способность увеличилась на 40 процентов. Недавно на реверсивный режим перевели также турникеты на станциях МЦК Крымская и Коптево. В утренние часы пик, с 07:30 до 10:30, большинство турникетов работают на вход, а в вечерние, с 17:30 до 20:30, — на выход. Переключаются они вручную в зависимости от ситуации. Благодаря этому среднее время прохода одного пассажира занимает около двух секунд вместо обычных четырёх.