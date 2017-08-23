На СЖД проходит акция "Безопасная железная дорога"
23.08.2017, 15:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 20 августа по 20 сентября во всех субъектах РФ, по которым проходит Северная железная дорога, проводится акция "Безопасная железная дорога", направленная на профилактику травматизма среди детей и подростков. Специально перед новым учебным годом детям, подросткам и взрослым железнодорожники напоминают правила поведения на объектах железнодорожного транспорта. Особое внимание уделяется первоклассникам и тем детям, которым по пути на учебу приходится пересекать железнодорожные пути.
В рамках акции железнодорожники совместно с представителями правоохранительных органов проводят проверки травмоопасных участков железной дороги, на региональных телевизионных каналах размещаются видеоролики по профилактике травмирования детей в зоне движения поездов. В школах ученикам напомнят простые правила безопасного поведения на железной дороге.
Так, сотрудники "Северной пригородной пассажирской компании" организуют конкурс рисунков среди школьников по тематике безопасности на железной дороге для детей, которые поедут на экскурсию пригородным поездом, в пути расскажут, как нужно вести себя на железной дороге. В Архангельске 1 сентября железнодорожники проведут урок безопасности, а в Котласе для школьников будут организованы экскурсии по железнодорожным предприятиям.
Наряду с акцией "Безопасная железная дорога" СЖД регулярно проводит и другие профилактические акции и мероприятия. По сравнению с прошлым годом количество несчастных случаев с гражданами на железнодорожных объектах удалось сократить на 22%. При этом главным условием безопасности остается строгое соблюдение правил нахождения на объектах железной дороги.
В рамках акции железнодорожники совместно с представителями правоохранительных органов проводят проверки травмоопасных участков железной дороги, на региональных телевизионных каналах размещаются видеоролики по профилактике травмирования детей в зоне движения поездов. В школах ученикам напомнят простые правила безопасного поведения на железной дороге.
Так, сотрудники "Северной пригородной пассажирской компании" организуют конкурс рисунков среди школьников по тематике безопасности на железной дороге для детей, которые поедут на экскурсию пригородным поездом, в пути расскажут, как нужно вести себя на железной дороге. В Архангельске 1 сентября железнодорожники проведут урок безопасности, а в Котласе для школьников будут организованы экскурсии по железнодорожным предприятиям.
Наряду с акцией "Безопасная железная дорога" СЖД регулярно проводит и другие профилактические акции и мероприятия. По сравнению с прошлым годом количество несчастных случаев с гражданами на железнодорожных объектах удалось сократить на 22%. При этом главным условием безопасности остается строгое соблюдение правил нахождения на объектах железной дороги.
Источник: РЖД