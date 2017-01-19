На Сахалине создана дочерняя структура Корпорации развития Дальнего Востока
«Управляющая компания позволит создать для инвесторов более комфортный режим работы. Для нас важно, чтобы данные проекты как можно быстрее стартовали, выходили на плановые показатели, повышалась их экономическая эффективность, что в конечном итоге для Корпорации развития Сахалинской области будет означать скорейший возврат вложенных средств и снижение рисков финансовой несостоятельности компаний», - отметил и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Сахалинской области» Роман Николайчук.
«Наша задача - работать эффективно и слаженно, чтобы каждый резидент реализовал свой проект, получал прибыль и внёс свой вклад в развитие региона. Именно для этого создаются управляющие компании», - отметил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.
Основополагающий принцип работы Корпорации развития Дальнего Востока - «единое окно» для инвестора. КРДВ обеспечивает административное сопровождение инвестиционных проектов на местах, помогает в оформлении заявок и ведет их прием на получение статуса резидента ТОР и СПВ.
Управляющие компании создаются КРДВ совместно с региональными властями. Таким компаниям передаются полномочия по управлению ТОР и взаимодействию с резидентами в регионах Дальнего Востока. Они помогают инвесторам в разработке бизнес-плана, проводят консультации по налоговым и бухгалтерским вопросам, представляют при необходимости интересы резидента в суде. Также в рамках режима ТОР обеспечивается необходимая инфраструктура и сопровождение таможенных операций.