ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Управляющая компания территорий опережающего развития организована в Сахалинской области. Основной задачей «УК ТОР «Сахалин» является формирование благоприятной среды для работы инвесторов ТОР "Горный воздух" и "Южная".

«Управляющая компания позволит создать для инвесторов более комфортный режим работы. Для нас важно, чтобы данные проекты как можно быстрее стартовали, выходили на плановые показатели, повышалась их экономическая эффективность, что в конечном итоге для Корпорации развития Сахалинской области будет означать скорейший возврат вложенных средств и снижение рисков финансовой несостоятельности компаний», - отметил и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Сахалинской области» Роман Николайчук.

«Наша задача - работать эффективно и слаженно, чтобы каждый резидент реализовал свой проект, получал прибыль и внёс свой вклад в развитие региона. Именно для этого создаются управляющие компании», - отметил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

Основополагающий принцип работы Корпорации развития Дальнего Востока - «единое окно» для инвестора. КРДВ обеспечивает административное сопровождение инвестиционных проектов на местах, помогает в оформлении заявок и ведет их прием на получение статуса резидента ТОР и СПВ.

Управляющие компании создаются КРДВ совместно с региональными властями. Таким компаниям передаются полномочия по управлению ТОР и взаимодействию с резидентами в регионах Дальнего Востока. Они помогают инвесторам в разработке бизнес-плана, проводят консультации по налоговым и бухгалтерским вопросам, представляют при необходимости интересы резидента в суде. Также в рамках режима ТОР обеспечивается необходимая инфраструктура и сопровождение таможенных операций.