На Сахалине завершается воздействие мощного циклона
19.02.2017, 10:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 12.00 (сах) 19 февраля на Сахалине открыт проезд на автодорогах: Ноглики – Оха, Красногорск – Углегорск. На автодороге Огоньки – Невельск продолжает действовать ограничение проезда. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Аэропорт г. Южно-Сахалинска, паромная переправа Ванино – Холмск, железная дорога Сахалинской области функционируют без ограничений.
Напомним, что днём 18 февраля и ночью 19 февраля на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского и Углегорского районов ожидалась сильная метель, с видимостью менее 500 м, ветер 33 м/с (ураган), сильный снег (7-19 мм за 12 часов).
Кроме того, днём 18 февраля и ночью 19 февраля на территории Томаринского, Холмского и Невельского районов прогнозировалось усиление ветра 23-28 м/с, метель. 18 февраля на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского районов прогнозировались сильные осадки (7-19 м/с за 12 часов), усиление ветра 20-25 м/с, метель.
Все оперативные службы области были приведены в состояние повышенной готовности. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области. В готовности к ликвидации возможных последствий циклона находится группировка сил и средств в составе 1248 человек и 329 единиц техники, в том числе от МЧС России 261 человек и 39 единиц техники.
Напомним, что днём 18 февраля и ночью 19 февраля на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского и Углегорского районов ожидалась сильная метель, с видимостью менее 500 м, ветер 33 м/с (ураган), сильный снег (7-19 мм за 12 часов).
Кроме того, днём 18 февраля и ночью 19 февраля на территории Томаринского, Холмского и Невельского районов прогнозировалось усиление ветра 23-28 м/с, метель. 18 февраля на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского районов прогнозировались сильные осадки (7-19 м/с за 12 часов), усиление ветра 20-25 м/с, метель.
Все оперативные службы области были приведены в состояние повышенной готовности. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области. В готовности к ликвидации возможных последствий циклона находится группировка сил и средств в составе 1248 человек и 329 единиц техники, в том числе от МЧС России 261 человек и 39 единиц техники.