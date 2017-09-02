ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Ставропольском крае продолжается проведение оперативно-профилактической операции «Мак-2017». В рамках мероприятия сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Кировскому району изъята крупная партия марихуаны.

Наркотическое вещество было обнаружено в домовладении 39-летнего ранее неоднократно судимого (в том числе за незаконный оборот наркотиков) жителя станицы Зольской. Проведённой экспертизой, изъятое признано марихуаной массой более 1300 граммов, что является крупным размером.

Как пояснил гражданин, запрещённые вещества он сорвал у себя в огороде и хранил для личного употребления. В подтверждение этих слов, оперативники обнаружили на приусадебном участке домовладения несколько кустов конопли. В присутствии понятых они были уничтожены.

Следственным отделением ОМВД России по Кировскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств). В настоящее время он заключён под стражу.