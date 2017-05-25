На Центральном телеграфе пройдёт ярмарка ArtFlection
25.05.2017, 10:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мастера и ремесленники со всей России и из стран СНГ приедут в Москву в последние весенние выходные, чтобы принять участие в выставке-ярмарке изделий ручной работы ArtFlection. Она пройдёт уже в 25-й раз.
В здании Центрального телеграфа на Тверской 27 и 28 мая разместятся прилавки, на которых можно будет найти уникальные вещи: кукол и детские игрушки, картины и скульптуры молодых художников, необычные сувениры, украшения и одежду от молодых дизайнеров и предметы мебели и интерьера.
В ярмарке примут участие более 100 мастеров, среди которых специалисты по валянию, резьбе по дереву и кости, художники, ювелиры, лемпворк-мастера, кузнецы, кожевенники, керамисты и многие другие. Каждый участник проходит строгий конкурсный отбор, так что гостей ждут только по-настоящему качественные и интересные работы. Многие мастера участвуют в ярмарке не первый год и готовят коллекции специально для ArtFlection.
На ярмарке пройдёт выставка работ современных художников, среди которых, например, Леся Дубовик, более известная под творческим псевдонимом Azyza.
На каждой ярмарке проходит авторский флешмоб, участники которого создают работы на определенную тему. На этот раз в центре внимания окажутся рыбы. Уже сейчас можно следить за появлением новых работ и выбирать понравившиеся в социальных сетях по хештегу #ТеСамыеРыбы.
Для гостей ярмарки проведут мастер-классы по гончарному делу, искусству лемпворк, живописи, ювелирному делу, валянию, оригами и многому другому. Так что окунуться в атмосферу творчества, почувствовать себя настоящим художником и создать собственное изделие под руководством профессиональных мастеров сможет каждый.
В здании Центрального телеграфа на Тверской 27 и 28 мая разместятся прилавки, на которых можно будет найти уникальные вещи: кукол и детские игрушки, картины и скульптуры молодых художников, необычные сувениры, украшения и одежду от молодых дизайнеров и предметы мебели и интерьера.
В ярмарке примут участие более 100 мастеров, среди которых специалисты по валянию, резьбе по дереву и кости, художники, ювелиры, лемпворк-мастера, кузнецы, кожевенники, керамисты и многие другие. Каждый участник проходит строгий конкурсный отбор, так что гостей ждут только по-настоящему качественные и интересные работы. Многие мастера участвуют в ярмарке не первый год и готовят коллекции специально для ArtFlection.
На ярмарке пройдёт выставка работ современных художников, среди которых, например, Леся Дубовик, более известная под творческим псевдонимом Azyza.
На каждой ярмарке проходит авторский флешмоб, участники которого создают работы на определенную тему. На этот раз в центре внимания окажутся рыбы. Уже сейчас можно следить за появлением новых работ и выбирать понравившиеся в социальных сетях по хештегу #ТеСамыеРыбы.
Для гостей ярмарки проведут мастер-классы по гончарному делу, искусству лемпворк, живописи, ювелирному делу, валянию, оригами и многому другому. Так что окунуться в атмосферу творчества, почувствовать себя настоящим художником и создать собственное изделие под руководством профессиональных мастеров сможет каждый.