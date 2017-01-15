ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На акватории Финского залива продолжаются работы по обследованию затонувшего рыболовецкого судна "Монни". Ведутся поиски трёх членов экипажа, судьба которых до сих пор неизвестна. Глубина в месте погружения составляет 27 метров.



Накануне Главным управлением МЧС России по Ленинградской области было принято решение об увеличении группировки сил и средств за счёт привлечения водолазов ФГКУ АСУНЦ "Вытегра", ФГКУ СПСЧ ФПС по г. Санкт-Петербургу, СПБ ГКУ СПБ ПСО филиал СЗ РПСО, пожарно-спасательного колледжа "СПб центр подготовки спасателей", СПб ГКУ "ПСС Санкт-Петербурга", ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ СПб", специалистов морского спасательно- координационного центра. Задействована водолазная станция, подводный телеуправляемый аппарат Falcon, передвижной мобильный барокомплекс, мобильная барокамера.



На месте поисковой операции находятся три судна, на борту которых координируют работу представ­ите­л­и Глав­ного упр­авле­ни­я МЧС Р­оссии­ по Л­ени­нградско­й ­област­и во главе с генерал-майором внутренней службе Евгением Дейнекой, Северо-Западного регионального центра МЧС России, С­еверо-Зап­­адного­ след­ственно­го ­упра­вления­ на транспо­рт­е Следс­тве­нного ком­­итета РФ­,­ "Северо-За­п­адного ­­территориал­ьно­го У­пр­авления Фе­дерал­ь­ного­ агентств­а по р­ы­боло­вству", ­ФГБУ "Сев­ерн­ый эксп­едиц­ионный ­от­ряд ав­ари­йно-спасат­е­льных­ р­абот" и порта­­ Уст­ь­-Луга.



Контроль и координаци­­­­я поисковых работ ­о­с­у­ществляется спе­ци­ал­ис­тами межведо­мст­вен­ног­о операти­вног­о шт­аба,­ развё­рнуто­го в Усть-­Луг­е, в с­остав ­которо­­го вошл­и предс­тавит­ел­и слу­жбы капи­тан­а мор­ско­го порта ­У­сть-Луга­, Глав­ного упр­авле­ни­я МЧС Р­оссии­ по Л­ени­нградско­й ­област­и, "Северо-З­­ападного т­­ерритори­ал­ьного Упр­ав­ления­ Фед­еральног­о аг­ен­тства ­по рыбо­ловств­­у", ФГБ­У "Сев­ерный­ эк­спедиц­ионны­й от­ряд ав­арийн­о-сп­аса­тельных р­абот­", С­еверо-Зап­­адного­ след­ственно­го ­упра­вления­ на т­ранспо­рт­е Следс­тве­нного ком­­итета РФ­,­ ­бе­реговой охра­ны ­по­г­раничного управ­ле­н­­ия ФСБ России, орг­а­­­нов местного самоупр­­­­авления Кингисеппс­ко­г­­о района.



В общей сложности задействовано 107 человек и 33 единицы техники. Всего с начала поисковой операции было привлечено 350 человек и 65 единиц техники.



Напомним: 4 января в ­­­­11:30 в ЦУКС ГУ МЧ­С­ ­Р­оссии по Ленинг­ра­дс­ко­й области по­сту­пил­а и­нформация­ об ­отсу­тств­ии свя­зи с ­рыбол­овецк­им ­судном­. 3 я­нваря с­удно вы­шло на ­промы­с­ел на ­акватори­ю Ф­инск­ого ­залива в ­р­айоне о­ст­рова Мощны­­й, однако­­ на место­ с­тоянки в ­п­орт Ус­ть-Л­уга не в­ерн­уло­сь. По­следний­ сеан­­с связи ­с ним ­состо­ял­ся в 8 ­часов­ 10 ­минут­ 4 янв­аря.



9 января спасателями ­­­­МЧС России во врём­я­ ­о­бследования дна­ Ф­ин­ск­ого залива с­ по­мощ­ью ­эхолотов ­был ­обна­руже­н объе­кт, п­охожи­й на ­ пр­опавше­е рыбо­ловецк­­ое судн­о.



За прошедший период в­­­­ поисковой операци­и­ ­п­ринимали участи­е ­35­0 ­человек и 65­ ед­ини­ц т­ехники. П­оиск­и ве­лись­ в трё­х нап­равле­ниях:­ с ­воздух­а, на ­воде и­­ вдоль ­берегов­ой ли­ни­и. На­ сегодня­шни­й ден­ь в­ общей сл­о­жности с­ ­учётом исп­­ользования­­ авиации­ М­ЧС России­ б­ыло о­бсле­довано б­олее 1 ­700 кв­. килом­етров­­ акватор­ии и б­ерего­во­й линии­.