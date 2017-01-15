На акватории Финского залива продолжаются работы по обследованию затонувшего рыболовецкого судна "Монни"
15.01.2017, 15:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На акватории Финского залива продолжаются работы по обследованию затонувшего рыболовецкого судна "Монни". Ведутся поиски трёх членов экипажа, судьба которых до сих пор неизвестна. Глубина в месте погружения составляет 27 метров.
Накануне Главным управлением МЧС России по Ленинградской области было принято решение об увеличении группировки сил и средств за счёт привлечения водолазов ФГКУ АСУНЦ "Вытегра", ФГКУ СПСЧ ФПС по г. Санкт-Петербургу, СПБ ГКУ СПБ ПСО филиал СЗ РПСО, пожарно-спасательного колледжа "СПб центр подготовки спасателей", СПб ГКУ "ПСС Санкт-Петербурга", ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ СПб", специалистов морского спасательно- координационного центра. Задействована водолазная станция, подводный телеуправляемый аппарат Falcon, передвижной мобильный барокомплекс, мобильная барокамера.
На месте поисковой операции находятся три судна, на борту которых координируют работу представители Главного управления МЧС России по Ленинградской области во главе с генерал-майором внутренней службе Евгением Дейнекой, Северо-Западного регионального центра МЧС России, Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, "Северо-Западного территориального Управления Федерального агентства по рыболовству", ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" и порта Усть-Луга.
Контроль и координация поисковых работ осуществляется специалистами межведомственного оперативного штаба, развёрнутого в Усть-Луге, в состав которого вошли представители службы капитана морского порта Усть-Луга, Главного управления МЧС России по Ленинградской области, "Северо-Западного территориального Управления Федерального агентства по рыболовству", ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ", Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, береговой охраны пограничного управления ФСБ России, органов местного самоуправления Кингисеппского района.
В общей сложности задействовано 107 человек и 33 единицы техники. Всего с начала поисковой операции было привлечено 350 человек и 65 единиц техники.
Напомним: 4 января в 11:30 в ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области поступила информация об отсутствии связи с рыболовецким судном. 3 января судно вышло на промысел на акваторию Финского залива в районе острова Мощный, однако на место стоянки в порт Усть-Луга не вернулось. Последний сеанс связи с ним состоялся в 8 часов 10 минут 4 января.
9 января спасателями МЧС России во врёмя обследования дна Финского залива с помощью эхолотов был обнаружен объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно.
За прошедший период в поисковой операции принимали участие 350 человек и 65 единиц техники. Поиски велись в трёх направлениях: с воздуха, на воде и вдоль береговой линии. На сегодняшний день в общей сложности с учётом использования авиации МЧС России было обследовано более 1 700 кв. километров акватории и береговой линии.
Накануне Главным управлением МЧС России по Ленинградской области было принято решение об увеличении группировки сил и средств за счёт привлечения водолазов ФГКУ АСУНЦ "Вытегра", ФГКУ СПСЧ ФПС по г. Санкт-Петербургу, СПБ ГКУ СПБ ПСО филиал СЗ РПСО, пожарно-спасательного колледжа "СПб центр подготовки спасателей", СПб ГКУ "ПСС Санкт-Петербурга", ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ СПб", специалистов морского спасательно- координационного центра. Задействована водолазная станция, подводный телеуправляемый аппарат Falcon, передвижной мобильный барокомплекс, мобильная барокамера.
На месте поисковой операции находятся три судна, на борту которых координируют работу представители Главного управления МЧС России по Ленинградской области во главе с генерал-майором внутренней службе Евгением Дейнекой, Северо-Западного регионального центра МЧС России, Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, "Северо-Западного территориального Управления Федерального агентства по рыболовству", ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" и порта Усть-Луга.
Контроль и координация поисковых работ осуществляется специалистами межведомственного оперативного штаба, развёрнутого в Усть-Луге, в состав которого вошли представители службы капитана морского порта Усть-Луга, Главного управления МЧС России по Ленинградской области, "Северо-Западного территориального Управления Федерального агентства по рыболовству", ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ", Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, береговой охраны пограничного управления ФСБ России, органов местного самоуправления Кингисеппского района.
В общей сложности задействовано 107 человек и 33 единицы техники. Всего с начала поисковой операции было привлечено 350 человек и 65 единиц техники.
Напомним: 4 января в 11:30 в ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области поступила информация об отсутствии связи с рыболовецким судном. 3 января судно вышло на промысел на акваторию Финского залива в районе острова Мощный, однако на место стоянки в порт Усть-Луга не вернулось. Последний сеанс связи с ним состоялся в 8 часов 10 минут 4 января.
9 января спасателями МЧС России во врёмя обследования дна Финского залива с помощью эхолотов был обнаружен объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно.
За прошедший период в поисковой операции принимали участие 350 человек и 65 единиц техники. Поиски велись в трёх направлениях: с воздуха, на воде и вдоль береговой линии. На сегодняшний день в общей сложности с учётом использования авиации МЧС России было обследовано более 1 700 кв. километров акватории и береговой линии.