ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в заливе Мордвинова в районе села Охотское на отошедшей от берега части припая остались рыбаки-любители, о чем незамедлительно в оперативную дежурную смену Центра управления Сахалинской области в кризисных ситуациях поступила информация.

В район происшествия выдвинулись спасатели, в готовности к вылету находился вертолёт Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам оперативно прибыли на место происшествия. После оценки обстановки было принято решение выводить рыбаков по неразрушенным участкам прибрежного льда.

Несколько рыбаков оказались на акватории залива и были отрезаны от берега большой водой. На их спасение был направлен вертолёт Ми-8 МЧС России, который доставил семь рыбаков на берег, медицинская помощь спасенным не потребовалась.