ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам заседания Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта 11 октября 2016 года принято решение о создании в составе Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова национальной антидопинговой лаборатории.

В этой связи подписанным постановлением устав МГУ дополнен положениями о новом структурном подразделении – национальной антидопинговой лаборатории. Лаборатория будет осуществлять мероприятия по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд России, проведению независимого объективного анализа проб и образцов биологических материалов для допинг-контроля с использованием современных методов, проведению исследований, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним.

Внесённые изменения позволят национальной антидопинговой лаборатории осуществлять свою деятельность в структуре МГУ (независимо от органов власти) в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте от 19 октября 2005 года и российским законодательством.