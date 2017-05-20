ОРЕАНДА-НОВОСТИ Активисты вывезли порядка 50 пакетов с мусором с берега Клязьмы в Королёве в рамках субботника, сообщил помощник заместителя председателя совета депутатов Андрей Чермошенцев.



По его словам, в субботу состоялся субботник на берегу реки Клязьмы в Первомайском районе. До самого вечера активисты собирали мусор и получили искреннюю благодарность от жителей района, которые с удовольствием присоединились к мероприятию.



«Во время субботника было собрано почти 50 пакетов мусора. Очень много было бутылок и даже подгузников», – сказал Чермошенцев.



Он добавил, что во время уборки активисты убрали мусорные свалки, которые каждый год недобросовестные отдыхающие организуют чуть ли не под каждым деревом.