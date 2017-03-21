ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По словам регионального координатора партийного проекта "Парки малых городо"», председателя Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды Анатолия Кушнарёва, на реализацию проекта "Парки малых городов" в Республику Бурятия будет направлено 1,694 тысяч рублей.

Региональный координатор подчеркнул важность общественного обсуждения для успешной реализации проектов по благоустройству и напомнил, что утверждение дизайн-проектов должно завершиться до 1 июля 2017 года.

"Обязательно нужно учитывать мнение населения, привлекать жителей к общественной оценке проектов по благоустройству, - подчеркнул он. - И чем активнее будут работать в этом направлении муниципалитеты, тем лучше".