На железнодорожном вокзале Екатеринбург после реконструкции открылись пригородные кассы
30.08.2017, 11:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В западном крыле железнодорожного вокзала Екатеринбург (вход в тоннель № 1) после реконструкции открылись пригородные кассы. Для обслуживания пассажиров там сейчас работает 4 кассовых окна.
Ремонт пригородных касс в западном крыле вокзального комплекса проводился с февраля текущего года. На время работ были открыты 2 дополнительные кассы в восточной арке вокзала – пассажиры могли быстро приобретать билеты, не заходя в здание. Кроме того, количество касс в пригородном зале было увеличено до 8. Сейчас временные кассы (в арке) закрыты. Таким образом, в настоящий момент в здании вокзального комплекса работает 12 пригородных касс.
Ремонт пригородных касс в западном крыле вокзального комплекса проводился с февраля текущего года. На время работ были открыты 2 дополнительные кассы в восточной арке вокзала – пассажиры могли быстро приобретать билеты, не заходя в здание. Кроме того, количество касс в пригородном зале было увеличено до 8. Сейчас временные кассы (в арке) закрыты. Таким образом, в настоящий момент в здании вокзального комплекса работает 12 пригородных касс.
Источник: РЖД