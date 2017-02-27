ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Чечне на месте гибели псковских десантников в Аргунском ущелье 2 марта планируется установить поклонный крест. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.



«Поклонный крест весом 9 тонн и высотой в 2,6 метра планируется установить 2 марта в Аргунском ущелье в районе населённого пункта Улус-Керт Чеченской Республики на месте легендарного боя 6-йпарашютно-десантной роты псковской дивизии ВДВ с превосходящими силами боевиков на высоте 776.0», — сообщили в Минобороны.