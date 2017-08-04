ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 10.35 04.08.2017 в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на руднике «Мир» АК «Алроса» на горизонте минус 210 произошло подтопление насосной станции главного водоотлива № 2.

На момент аварии в выработках рудника находился 151 человек.

Предварительным источником прорыва воды в шахту явился отработанный карьер «Мир», в котором находилось порядка 300 тысяч кубических метров воды.

По состоянию на 13.00 4 августа 2017 года организована связь с 130 шахтёрами, находящимися в горных выработках рудника, подана электроэнергия и организована работа двух подъёмных установок, идёт эвакуация.

На руднике создана группировка сил и средств МЧС России в количестве 36 человек и 6 единиц техники филиала Якутский ВГСО ФГУП «ВГСЧ» и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), спланированы мероприятия по её наращиванию.