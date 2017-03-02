Длина вагона составляет 27,5 метра. Шесть дверей расположено с одной стороны, две из них одностворчатые, а четыре — двустворчатые. Трамваи рассчитаны на 260 человек, в них предусмотрено 60 мест для сидения.

Новые шестидверные трамваи будут значительно тише: благодаря особой конструкции трамвайной тележки повысится плавность хода. Вагоны станут более комфортными для пассажиров и менее заметными для жителей домов, расположенных рядом с трамвайными линиями. Город уже закупил 300 таких трамваев, уточнил заммэра.

Кроме того, «Витязь-М» будет оснащён спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения и особой системой климат-контроля, которая будет работать и в пассажирском салоне, и в кабине вагоновожатого.