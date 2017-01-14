На площадке VIII Гайдаровского форума обсуждены вопросы развития Башкортостана
14.01.2017, 15:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 12 по 14 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России прошел ежегодный Гайдаровский форум. Тема 2017 года – «Россия и мир: выбор приоритетов». Участие в форуме принял министр экономического развития РБ Сергей Новиков.
В рамках деловой программы министром проведен ряд встреч, посвященных стратегическому развитию Башкортостана.
На рабочей встрече с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Андреем Никитиным обсуждены направления дальнейшей работы по внедрению в Республике Башкортостан целевых моделей формирования благоприятного инвестиционного климата, разработанных Агентством стратегических инициатив.
Еще одна встреча в рамках форума прошла с президентом Московской школы управления «Сколково» Андреем Шароновым. В ходе разговора обсуждено дальнейшее взаимодействие в части разработки Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года. Данная тема также обсуждалась в ходе встреч Сергея Новикова с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым, генеральным директором Международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» Ириной Карелиной, а также президентом Центра стратегических разработок Павлом Кадочниковым.
В рамках деловой программы министром проведен ряд встреч, посвященных стратегическому развитию Башкортостана.
На рабочей встрече с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Андреем Никитиным обсуждены направления дальнейшей работы по внедрению в Республике Башкортостан целевых моделей формирования благоприятного инвестиционного климата, разработанных Агентством стратегических инициатив.
Еще одна встреча в рамках форума прошла с президентом Московской школы управления «Сколково» Андреем Шароновым. В ходе разговора обсуждено дальнейшее взаимодействие в части разработки Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года. Данная тема также обсуждалась в ходе встреч Сергея Новикова с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым, генеральным директором Международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» Ириной Карелиной, а также президентом Центра стратегических разработок Павлом Кадочниковым.