ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9 августа во всём мире отмечается Международный день коренных народов. В России уделяется особое внимание защите их прав.

По данным Федерального агентства по делам национальностей, до 2025 года на поддержку коренных малочисленных народов России будет направлено более 1,3 млрд рублей. Эти средства предусмотрены государственной программой Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», которая в прошлом году была разработана ФАДН России и утверждена Правительством.

«Эти средства мы направим на повышение доступности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, строительство детских садов, кочевых школ, развитие образования, культуры и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, издание учебников и газет на родных языках», - говорит Игорь Баринов.

В регионах, на территории которых расположены места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера, работают выездные медицинские бригады. Они оснащены портативным диагностическим оборудованием. В этом направлении государство сотрудничает с коммерческими структурами. В рамках партнерства с ОАО «Российские железные дороги» запущены медицинские поезда в ряде регионов страны. Ежегодно такая передвижная поликлиника оказывает консультативно-диагностическую помощь жителям 40-45 отдаленных поселков, врачи осматривают более 10 тысяч человек, треть из которых – представители коренных малочисленных народов.