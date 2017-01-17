На поддержку лёгкой промышленности в России выделят 500 млн руб.
17.01.2017, 15:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На совещании по проекту плана поддержки экономики в 2017 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписано постановление о выделении 500 млн рублей субсидий на поддержку легкой промышленности.
«Я подписал постановление, которое позволяет предоставить в этом году субсидии легкой промышленности на компенсацию части затрат по обслуживанию кредитов. На эти цели запланированы достаточно существенные средства - более 500 млн рублей», - сказал Медведев.
Глава кабмина объяснил, что выделенные средства позволят снизить кредитную нагрузку, повысят рентабельность производства в отрасли, уменьшат себестоимость продукции, чтобы платежи по кредитам не сдерживали возможное расширение производства.
Про стимулирующие меры экономики говорили и в нижней палате парламента. «Для того, чтобы обеспечить темпы роста экономики выше мировых необходимы меры стимулирующего характера, направленные не только на поддержку отдельных отраслей промышленности, но и формирования потенциала необходимого для роста всей экономики», - отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
«Я подписал постановление, которое позволяет предоставить в этом году субсидии легкой промышленности на компенсацию части затрат по обслуживанию кредитов. На эти цели запланированы достаточно существенные средства - более 500 млн рублей», - сказал Медведев.
Глава кабмина объяснил, что выделенные средства позволят снизить кредитную нагрузку, повысят рентабельность производства в отрасли, уменьшат себестоимость продукции, чтобы платежи по кредитам не сдерживали возможное расширение производства.
Про стимулирующие меры экономики говорили и в нижней палате парламента. «Для того, чтобы обеспечить темпы роста экономики выше мировых необходимы меры стимулирующего характера, направленные не только на поддержку отдельных отраслей промышленности, но и формирования потенциала необходимого для роста всей экономики», - отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.