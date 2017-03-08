ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 08.03.2017 произошёл пожар в г. Новотроицк по ул. Суворова в жилом многоквартирном 5-этажном доме. Сообщение о пожаре поступило на ДДС-01 пожарно-спасательной части №24 федерального государственного казенного учреждения «5 отряд ФПС по Оренбургской области». К месту вызова были направлены 3 боевых расчёта. По прибытию в 13 часов 10 минут, было обнаружено, что из окон квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома, идет густой дым.

Для тушения пожара и проведения спасательных работ были сформированы 2 звена ГДЗС. Силами 1-го звена было произведено дымоудаление в подъезде, жильцы выведены на свежий воздух и переданы сотрудникам скорой помощи.