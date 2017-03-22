На полях Приморья заборонили более тысячи гектаров зяби
22.03.2017, 11:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более тысячи гектаров зяби заборонили на полях Приморья.
Сельхозпроизводители боронят зябь и вносят минеральные удобрения на полях Приморья.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, сейчас на полях края ведётся предпосевная подготовка – ранневесеннее боронование зяби (закрытие влаги).
«На данный момент селяне заборонили уже 1 134 гектаров влаги в Октябрьском, Пограничном, Ханкайском, Надеждинском районах, Артемовском и Уссурийском городских округах», – отметили специалисты.
Также сельхозпроизводители приобрели почти 28 тысяч тонн минеральных удобрений.
Как отметил вице-губернатор Денис Бочкарёв, в этом году планируется увеличить площадь пашни до 450-460 тысяч гектаров вместо используемых в 2016 году 420 тысяч.
Отметим, в 2017 году на поддержку крестьян в Приморье предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей из краевого бюджета. Особое внимание будет уделено повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, субсидированию молочного животноводства, технической и технологической модернизации производства, развитию семейных животноводческих ферм и растениеводства.
Сельхозпроизводители боронят зябь и вносят минеральные удобрения на полях Приморья.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, сейчас на полях края ведётся предпосевная подготовка – ранневесеннее боронование зяби (закрытие влаги).
«На данный момент селяне заборонили уже 1 134 гектаров влаги в Октябрьском, Пограничном, Ханкайском, Надеждинском районах, Артемовском и Уссурийском городских округах», – отметили специалисты.
Также сельхозпроизводители приобрели почти 28 тысяч тонн минеральных удобрений.
Как отметил вице-губернатор Денис Бочкарёв, в этом году планируется увеличить площадь пашни до 450-460 тысяч гектаров вместо используемых в 2016 году 420 тысяч.
Отметим, в 2017 году на поддержку крестьян в Приморье предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей из краевого бюджета. Особое внимание будет уделено повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, субсидированию молочного животноводства, технической и технологической модернизации производства, развитию семейных животноводческих ферм и растениеводства.