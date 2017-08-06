ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2017 году на полях тюменской агрофирмы КРиММ (Упоровский район) ожидают рекордный урожай лука. Это стало возможным благодаря коренному улучшению структуры почвы, своевременной ирригации, сбалансированному питанию растений.



- Подготовленные поля дают необходимый нам результат, - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. - То же самое можно сказать и в отношении эксперимента с морковью. Прошлой осенью на площади три гектара мы посеяли, назовём это «озимую» морковь. В итоге получили качественный продукт с урожайностью 50 тонн с гектара. Что касается картофеля, то, помимо уборочной, сейчас наша главная задача защитить полевые питомники от скрытых форм вирусной инфекции. Плюс к этому продолжаем работу над формированием так называемой «зелёной грядки».



В агрофирме полным ходом идёт уборка цветной капусты, редиса, огурцов, различных видов салатов. По словам Геннадия Рязанова всё это уже в день сбора оказывается на прилавках магазинов.