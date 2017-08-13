ОРЕАНДА-НОВОСТИ Для обеспечения безопасных работ на горизонте 210 на руднике "Мир" создаётся тройной резерв материально- технических ресурсов. Смены шахтёров и горноспателей должны быть обеспечены всей необходимой комплектацией для ведения работ по расчистке завалов.



Также создаётся резерв для обеспечения беспрерывных работ насосов. Напомним, на горизонте 210 смонтированы и готовы к работе три насоса, производительностью 1250 кубометров воды в час каждый. С этих насосов вода будет откачиваться в КГВУ (камеру главных водоотливных установок), откуда будет выдаваться на поверхность.



Насосы будут запущены при достижении определённого уровня воды в шахте для обеспечения безопасного ведения поисково-спасательной операции.



Объём поступления воды в рудник составляет 1000-1200 м3 в час. Воды в карьере нет. Вентиляционный режим в норме, превышений концентраций газов выше ПДК не зафиксировано, температура воздуха на месте ведения работ + 12С. Горноспасательные работы продолжаются.



С целью оказания психологической помощи родственникам шахтёров, не вышедших на поверхность, а также шахтёрам, принимающим участие в ликвидации последствий ЧС, организована работа сводной группировки психологов, состоящей из 10 специалистов.



Ежедневно с родственниками горняков проводят встречи представители руководства предприятия и МЧС России. Родные имеют возможность задать любой вопрос должностным лицам о проведении поисково-спасательных работ под землёй. На таких встречах обязательно присутствуют психологи. Помимо работы с родственниками шахтёров, в обязанность психологов входит и проведение бесед с каждой сменой горноспасателей и горнорабочих, которые задействованы в ликвидации последствий аварийной ситуации на подземных участках рудника.



Работает комиссия по установлению причин аварии.