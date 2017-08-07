На руднике "Мир" в Якутии продолжаются поисково-спасательные работы
07.08.2017, 20:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Горноспасатели и промышленные альпинисты продолжают в круглосуточном режиме поисково-спасательную операцию горняков на руднике "Мир". Работы осложнены изменённым после схода воды профилем выработки, глиняной взвесью, искорёженным металлом. Длина участков завалов, за которыми, предположительно, могут находиться заблокированные шахтёры, составляет 240 и 480 метров. В шахте в круглосуточном режиме работают группы спасателей в среднем по 60-80 человек. Спасатели работают под землёй по шесть-восемь часов. При этом они находятся по пояс в воде, что затрудняет перемещение. Работы осложняются тем, что профиль шахты был сильно изменён потоком воды.
Одновременно с разборкой завалов ведётся установка насосной системы по временной схеме, чтобы избежать накопления воды в руднике.
По состоянию на сегодняшний день проведён разбор завалов на протяжении 25 м (всего 285 м) в 2 горных выработках, всего обследовано 7540 м из 8500 м незатопленных горных выработок. Проведены работы по демонтажу 2-х погрузо-доставочных машин на горизонте минус 310 и их подъём на горизонт минус 210. Продолжается непрерывный мониторинг газовой обстановки и водопритока в клетевом стволе и восстановление коммуникаций.
В администрации рудника "Мир" развёрнут оперативный штаб. На месте аварии работает оперативная группа под руководством заместителя Министра МЧС России Владлена Аксёнова. К работе также привлечены экспертный совет и центр поддержки принятия решений, осуществляется взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти.
Проведены заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством Министра Владимира Пучкова, где поставлены задачи по организации проведения поисково-спасательных и других неотложных работ, оказанию всесторонней помощи пострадавшим и их родственникам.
Органы управления и силы Мирнинского городского звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Саха (Якутия) и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) функционируют в режиме "Чрезвычайная ситуация".
На базе Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) развёрнут телефон "Горячей линии". На данный момент на телефон горячей линии поступили 88 обращений (всего – 244 обращения), психологическая помощь оказана в 9 случаях (всего – в 32 случаях).
К работам по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 330 человек и свыше 30 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 250 человек и свыше 25 единиц техники.
Одновременно с разборкой завалов ведётся установка насосной системы по временной схеме, чтобы избежать накопления воды в руднике.
По состоянию на сегодняшний день проведён разбор завалов на протяжении 25 м (всего 285 м) в 2 горных выработках, всего обследовано 7540 м из 8500 м незатопленных горных выработок. Проведены работы по демонтажу 2-х погрузо-доставочных машин на горизонте минус 310 и их подъём на горизонт минус 210. Продолжается непрерывный мониторинг газовой обстановки и водопритока в клетевом стволе и восстановление коммуникаций.
В администрации рудника "Мир" развёрнут оперативный штаб. На месте аварии работает оперативная группа под руководством заместителя Министра МЧС России Владлена Аксёнова. К работе также привлечены экспертный совет и центр поддержки принятия решений, осуществляется взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти.
Проведены заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством Министра Владимира Пучкова, где поставлены задачи по организации проведения поисково-спасательных и других неотложных работ, оказанию всесторонней помощи пострадавшим и их родственникам.
Органы управления и силы Мирнинского городского звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Саха (Якутия) и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) функционируют в режиме "Чрезвычайная ситуация".
На базе Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) развёрнут телефон "Горячей линии". На данный момент на телефон горячей линии поступили 88 обращений (всего – 244 обращения), психологическая помощь оказана в 9 случаях (всего – в 32 случаях).
К работам по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 330 человек и свыше 30 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 250 человек и свыше 25 единиц техники.
Источник: МЧС РФ