На сегодняшний день в Татарстане собрано свыше 40 тысяч тонн зерна
05.08.2017, 19:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. О начале уборочной кампании в республике доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики исполняющий обязанности Президента Татарстана Алексей Песошин.
Глава Минсельхоза РТ сообщил, что из-за череды дождей и неполного созревания хлебов масштабно приступить к уборке на этой недели не удалось. В рамках уборочной кампании на сегодня намолочено 43,1 тыс. тн урожая. В число лидеров вошли Заинский (свыше 10 тыс. тн зерна), Нурлатский (6 тыс.тн), Аксубаевский районы (3,2 тыс. тн).
"В прошлом году к этой дате мы имели около 2,5 млн. тн намолота, а в этом году нет даже первых 100 тыс. тн", - признал М.Ахметов.
Он подчеркнул, что параллельно с уборкой зерновых необходимо вести подготовку почвы и сев озимых культур, а также продолжить заготовку кормов. "В целом первый этап кормозаготовки все районы прошли успешно. На сегодня заготовлено 580 тыс. тн сена и заложено 3,3 млн. тн сенажа. Всего в кормоединицах это около 1,3 млн. тн или 21,5 ц кормовых единиц на 1 условную голову, что почти на 3 центнера больше к уровню прошлого года, - сказал министр. - Запас кормов продолжает пополняться за счёт уборки однолетних трав, также созрел второй укос многолетки".
По мнению Марата Ахметова, многие хозяйства в этом году способны заготовить как полуторагодовой, так и двухлетний запас кормов. При этом соблюдение технологии закладки требует очень серьёзного внимания. Есть проблема снижения влажности массы в валках, а постоянные осадки оказывает отрицательное влияние на качество кормов.
Министр напомнил, что сев озимых культур необходимо начинать на следующей неделе. При этом ряд районов до сих пор не имеют семенного материала ввиду отсутствия переходящего фонда, в их числе – Лениногорский, Черемшанский, Агрызский, Рыбно-Слободский районы.
"Имея в прошлом году 4,3 млн. тн валового сбора зерна и при идеальной погоде вы умудрились остаться без переходящего фонда. Уже с 10 августа начало сева, а у вас переходящего нет. Новый урожай до сих пор на корню. Вы ведь первые гектары раньше начало сентября не сможете посеять. У хозяйств с такими подходами не будет никакой эффективности", - обратился Марат Ахметов к руководству на местах.
Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики исполняющий обязанности Президента Татарстана Алексей Песошин.
Глава Минсельхоза РТ сообщил, что из-за череды дождей и неполного созревания хлебов масштабно приступить к уборке на этой недели не удалось. В рамках уборочной кампании на сегодня намолочено 43,1 тыс. тн урожая. В число лидеров вошли Заинский (свыше 10 тыс. тн зерна), Нурлатский (6 тыс.тн), Аксубаевский районы (3,2 тыс. тн).
"В прошлом году к этой дате мы имели около 2,5 млн. тн намолота, а в этом году нет даже первых 100 тыс. тн", - признал М.Ахметов.
Он подчеркнул, что параллельно с уборкой зерновых необходимо вести подготовку почвы и сев озимых культур, а также продолжить заготовку кормов. "В целом первый этап кормозаготовки все районы прошли успешно. На сегодня заготовлено 580 тыс. тн сена и заложено 3,3 млн. тн сенажа. Всего в кормоединицах это около 1,3 млн. тн или 21,5 ц кормовых единиц на 1 условную голову, что почти на 3 центнера больше к уровню прошлого года, - сказал министр. - Запас кормов продолжает пополняться за счёт уборки однолетних трав, также созрел второй укос многолетки".
По мнению Марата Ахметова, многие хозяйства в этом году способны заготовить как полуторагодовой, так и двухлетний запас кормов. При этом соблюдение технологии закладки требует очень серьёзного внимания. Есть проблема снижения влажности массы в валках, а постоянные осадки оказывает отрицательное влияние на качество кормов.
Министр напомнил, что сев озимых культур необходимо начинать на следующей неделе. При этом ряд районов до сих пор не имеют семенного материала ввиду отсутствия переходящего фонда, в их числе – Лениногорский, Черемшанский, Агрызский, Рыбно-Слободский районы.
"Имея в прошлом году 4,3 млн. тн валового сбора зерна и при идеальной погоде вы умудрились остаться без переходящего фонда. Уже с 10 августа начало сева, а у вас переходящего нет. Новый урожай до сих пор на корню. Вы ведь первые гектары раньше начало сентября не сможете посеять. У хозяйств с такими подходами не будет никакой эффективности", - обратился Марат Ахметов к руководству на местах.
Источник: Правительство Татарстана