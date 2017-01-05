На севере столицы полицейские задержали подозреваемого в разбое
05.01.2017, 23:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Хорошевскому району задержали 28-летнего мужчину по подозрению в совершении разбойного нападения на магазин.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение от сотрудников торгового центра, расположенного на Хорошевском шоссе. Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали налётчика. Как установлено, молодой человек, угрожая ножом охраннику магазина, похитил одежду. Выяснилось, что злоумышленник был ранее судим за грабёж и отбыл срок в местах лишения свободы. Стражи порядка изъяли у него перочинный нож и похищенный товар.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ "Разбой". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в порядке ст. 91 УПК РФ.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение от сотрудников торгового центра, расположенного на Хорошевском шоссе. Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали налётчика. Как установлено, молодой человек, угрожая ножом охраннику магазина, похитил одежду. Выяснилось, что злоумышленник был ранее судим за грабёж и отбыл срок в местах лишения свободы. Стражи порядка изъяли у него перочинный нож и похищенный товар.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ "Разбой". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в порядке ст. 91 УПК РФ.