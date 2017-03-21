ОРЕАНДА-НОВОСТИ "Департамент строительства приступил к сносу очередной пятиэтажки первого периода индустриального домостроения на северо-востоке Москвы по адресу улица Фонвизина, дом 11" - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарёв.



Площадь дома составляет 2,8 тысячи квадратных метров. Снос осуществляется за счёт средств городского бюджета.



«На сегодняшний день остаточный объём сноса составляет 69 домов, из них 42 - за счёт средств городского бюджета, и 27 - в рамках реализации инвестиционных контрактов. Программа сноса выполнена на 95,7%», - добавил Андрей Бочкарёв.



Напомним, что общий объём подлежащих сносу пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения с начала программы составлял 1722 дома, площадью 6 миллионов 339,6 тысячи квадратных метров.