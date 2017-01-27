ОРЕАНДА-НОВОСТИ «Департамент строительства приступил к сносу очередной пятиэтажки первого периода индустриального домостроения на северо-востоке Москвы по адресу пр. Дежнева дом 26 корпус 3» - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарёв.



Пятиэтажка относится к серии К-7. Площадь дома составляет 4,1 тысячи квадратных метров. Снос осуществляется за счёт средств городского бюджета.



"Как ранее отмечал Мэр Москвы Сергей Собянин, программа сноса пятиэтажек, которая длилась почти 20 лет, завершается. Большинство домов уже переселено. Более 160 тысяч семей переселены в удобные и комфортные новостройки благодаря реализации данной программы. Остаточный объем сноса, около десятка пятиэтажек, планируется завершить в 2017-2018 гг.", - добавил Андрей Бочкарёв.