ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В июле служба электроснабжения заменила 36 533 лампы на станциях и в вестибюлях Московского метрополитена.

На Сокольнической линии специалисты обновили 5,6 тысячи осветительных приборов, на Таганско-Краснопресненской — 5,5 тысячи, на Замоскворецкой — 4,8 тысячи, на Арбатско-Покровской и Филевской ветках — 6,5 тысячи. Кроме того, такую же работу провели и на других линиях подземки.