На строительство дорог в регионах будут направлены почти 40 млрд рублей
19.01.2017, 14:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8,3 млрд рублей пойдут на сельские дороги, ещё 30 млрд рублей - на решение дорожных проблем в городах с населением более 500 тысяч человек
Правительство России выделит средства, которые позволят увеличить протяженность автомобильной сети и будут способствовать дальнейшему развитию села и АПК. Об этом сегодня на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Начнём с тех денег, которые пойдут на поддержку строительства сельских дорог, как к населённым пунктам, так и к различным объектам производства по переработке сельхозпродукции. На эти цели как раз предусмотрено 8,3 миллиарда рублей», - сказал Медведев.
Правительство России выделит средства, которые позволят увеличить протяженность автомобильной сети и будут способствовать дальнейшему развитию села и АПК. Об этом сегодня на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Начнём с тех денег, которые пойдут на поддержку строительства сельских дорог, как к населённым пунктам, так и к различным объектам производства по переработке сельхозпродукции. На эти цели как раз предусмотрено 8,3 миллиарда рублей», - сказал Медведев.