ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На заводе «Стеклотех» (Тюменский район) приступили к эксперименту по выпуску новой продукции – бутылки с бугельной пробкой. Большую часть стеклотары этого вида ранее завозили в Россию из-за рубежа.

По словам генерального директора завода Елены Острягиной бутылку с бугельной пробкой за Уралом выпускают впервые: «Сейчас у нас работает заказчик и сам отслеживает все процессы. Уделяется внимание мельчайшим нюансам. Не сомневаюсь, что на «Стеклотехе» удастся освоить новый вид продукции. И именно у нас получится оптимальное соотношение качества, цены и логистической составляющей. На сегодня мы приступили к разработке документации, формокомплектов и тестированию».

Новая бутылка разрабатывается, как аналог европейской. Для покупателя она обойдётся в 3-4 раза дешевле, чем немецкая или чешская. Заказчик - официальный дистрибьютер немецкого производителя пробок.