ОРЕАНДА-НОВОСТИ В рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации крымские спасатели вновь установили флаг России на вершине горы Ай-Петри, на высоте 1 233 м. В мероприятии приняли участие личный состав Ялтинского аварийно–спасательного отряда «Крым-Спас», члены Крымского Регионального отделения «РОССОЮЗСПАС», представители администрации городского округа Ялта и жители города.



Глава Крымскогоподразделения МЧС России Сергей Шахов отметил, что уже третий год подряд в день празднования Государственного флага РФ, он развевается и на одной из самых популярных вершин как среди крымчан, так и среди гостей Республики- зубцах Ай-Петри:



«Спасатели начали эту традицию 3 года назад, и я надеюсь, она будет продолжаться и далее. В акции ежегодно принимает участие все больше людей, потому что поднятие флага над полуостровом – это всегда прежде всего, проявление гордости у крымчан, которые теперь живут под этим флагом» - сказал Сергей Шахов.



Напомним, сегодня 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Праздник установлен на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». Крымские спасатели приняли участие в торжествах посвящённых Дню Государственного флага Российской Федерации.