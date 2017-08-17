ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве благоустроят парк 50-летия Октября. На месте неухоженной зелёной территории на западе города появится парк с площадками для активного отдыха детей и взрослых. Уже проведён конкурс по выбору подрядной организации, которая проведёт ремонт на площади 83,2 гектара.

Сначала здесь демонтируют старое асфальтовое покрытие дорожно-тропиночной сети, проведут работы по прокладке труб инженерных коммуникаций. После благоустройства парк превратится в спортивный кластер под открытым небом — в нём появятся 12 спортивных, а также 12 детских площадок для активного отдыха. Кроме того, проектом предусмотрено 13 павильонов, где разместятся кафе, пункты проката, детский игровой клуб, зоны коворкинга. Открытие обновлённой зелёной территории запланировано на ноябрь.

Парк 50-летия Октября, расположенный на границе районов Проспект Вернадского и Раменки, пользуется большой популярностью у местных жителей. Там горожане и сейчас занимаются спортом, проводят время с детьми, посещают городские фестивали и праздники. Однако территория находится в неудовлетворительном состоянии: появились многочисленные вытоптанные участки на газонах и полянах, а оборудование на площадках и дорожное покрытие требуют замены. К тому же парк недостаточно освещен в вечерние часы.

«Парк 50-летия Октября был создан в 1967 году и изначально имел необычную планировку с деревьями, высаженными по окружностям разных диаметров, которые пересекаются пешеходными дорожками. Детские и спортивные площадки, а также главная площадь парка имеют круглую форму, — рассказали в Департаменте капитального ремонта города Москвы. — Мы сохраним необычную планировку и подчеркнем ее при благоустройстве. Например, установим беседки и клумбы с плавными очертаниями».

На территории парка 50-летия Октября появится 12 спортивных площадок на общей территории в 4271 квадратный метр. В парке оборудуют отдельные зоны для настольного тенниса, бадминтона, волейбола, баскетбола, а также скейт-парк и площадку для занятий альпинизмом. На ней установят два скалодрома — «Скалу» и «Гриб», каждый высотой три метра. В северо-западной части парка появится площадка для бокса под открытым небом площадью 36 квадратных метров с боксёрским рингом и зрительскими трибунами.

Частью спортивного кластера станет площадка для людей пожилого возраста. На ней установят 17 специальных снарядов, где можно будет делать упражнения для суставов, координации и баланса, например стопперы. Все тренажёры позволят тренироваться в щадящем для здоровья режиме.

Отдохнуть после физических нагрузок спортсмены-любители смогут на скамейках под навесами, которые установят на площадке. Кроме того, в парке оборудуют две зоны для воркаута, силовых тренировок на свежем воздухе и две спортивные площадки с уличными тренажерами для кардионагрузок. На велотреке протяжённостью 590 метров, который находится недалеко от Новых Олимпийских прудов, сделают новое асфальтовое покрытие.