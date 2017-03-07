На заседании Президиума Правительства Москвы одобрили план развития ТиНАО до 2035 года
07.03.2017, 19:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На заседании Президиума Правительства Москвы одобрили внесение изменений в генеральный план города, касающихся развития присоединённых территорий. Теперь этот законопроект направят на рассмотрение в Московскую городскую Думу.
"В настоящее время в границах территории старой Москвы действует генеральный план, утверждённый законом города Москвы № 17 от 5 мая 2010 года. Представленный документ определяет территориальное планирование присоединённых в 2012 году территорий на период до 2035 года", - сообщил председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
По её словам, в период с 2017 по 2035 год число рабочих мест в ТиНАО должно превысить миллион.
Генплан направлен на достижение устойчивого экономического развития, повышение уровня жизни населения и качества городской среды.
Основные принципы, которые заложены в генеральном плане:
- комплексное развитие (развитие функциональной планировочной структуры ТиНАО с учётом сбалансированности: развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и строительство объектов делового, жилого и производственного назначения);
- полицентрическое развитие (предполагает формирование компактных городских образований и многофункциональной зоны кластеров в новых центрах социальной и деловой активности. Это позволит сократить маятниковую миграцию населения и равномерно распределить социально-общественную, транспортную и экономическую нагрузку на территории города);
- опережающее развитие инфраструктуры (жильё строится одновременно или после создания необходимых транспортных и инженерных коммуникаций, а также социальных объектов);
- экологичность.
Новые станции метро и транспортные развязки
Большое внимание будет уделяться развитию транспортной инфраструктуры. Так, на присоединённых территориях построят 33 станции метро. "Предполагается увеличение общей протяжённости сети метрополитена на присоединённых территориях к 2035 году до 72 километров, строительство 33 станций", - отметила Юлиана Княжевская.
Развитие метрополитена подразумевает продление Сокольнической линии метро, Калининско-Солнцевской ветки (до аэропорта Внуково), строительство новых линий.
"Развитие улично-дорожной сети по генеральному плану включает в себя развитие системы радиальных направлений за счёт реконструкции существующих и строительства новых магистралей", - добавила она.
По её словам, развитие улично-дорожной сети также включает создание системы поперечных направлений, строительство участка ЦКАД, транспортных развязок, в том числе четырёх путепроводов через железную дорогу.
"Протяжённость улично-дорожной сети к 2035 году увеличится на 627 километров и составит более двух тысяч километров", - заявила председатель комитета.
Если говорить о развитии железнодорожного транспорта в ТиНАО, то до 2035 года запланирована реконструкция существующей железнодорожной станции и строительство двух новых станций на перегонах Кокошкино - Крекшино Киевского направления и Щербинка - Силикатная Курского направления Московской железной дороги. Кроме того, генплан предусматривает строительство дополнительных главных путей на Киевском и реконструкцию главных путей на Курском направлении Московской железной дороги
"Для обеспечения взаимоувязанного развития всех видов пассажирского транспорта в генплане предусмотрено создание 25 транспортно-пересадочных узлов", - подчеркнула Юлиана Княжевская.
Развитие инженерной инфраструктуры
Проектом генерального плана к 2035 году предусмотрено развитие и модернизация существующей инженерной инфраструктуры, в том числе развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения, хозяйственно-бытовой канализации.
В частности, запланированы:
- строительство и реконструкция 714 километров водопроводной сети и 101 объекта водоснабжения;
- строительство и реконструкция локальных очистных сооружений - 39 объектов;
- строительство 11 канализационных насосных станций;
- строительство и перекладка 508 километров магистральных канализационных трубопроводов;
- реконструкция и строительство нового блока очистных сооружений "Южное Бутово" для обеспечения очистки сточных вод с территории поселений Рязановского и Воскресенского;
- строительство и реконструкция сооружений для очистки поверхностного стока (380 объектов) и сооружение сетей (500 километров) дождевой канализации.
"Проект изменения генплана заложен с учётом экологических приоритетов и улучшения состояния окружающей среды", - сообщила Юлиана Княжевская. Так, на присоединённых территориях расположено более 180 объектов культурного наследия, в том числе такие значимые, как усадьбы Остафьево, Валуево, Вороново и другие. Развитие территории ТиНАО в соответствии с генпланом предусматривает проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выявлению новых и установлению границ их территорий.
"В настоящее время в границах территории старой Москвы действует генеральный план, утверждённый законом города Москвы № 17 от 5 мая 2010 года. Представленный документ определяет территориальное планирование присоединённых в 2012 году территорий на период до 2035 года", - сообщил председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
По её словам, в период с 2017 по 2035 год число рабочих мест в ТиНАО должно превысить миллион.
Генплан направлен на достижение устойчивого экономического развития, повышение уровня жизни населения и качества городской среды.
Основные принципы, которые заложены в генеральном плане:
- комплексное развитие (развитие функциональной планировочной структуры ТиНАО с учётом сбалансированности: развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и строительство объектов делового, жилого и производственного назначения);
- полицентрическое развитие (предполагает формирование компактных городских образований и многофункциональной зоны кластеров в новых центрах социальной и деловой активности. Это позволит сократить маятниковую миграцию населения и равномерно распределить социально-общественную, транспортную и экономическую нагрузку на территории города);
- опережающее развитие инфраструктуры (жильё строится одновременно или после создания необходимых транспортных и инженерных коммуникаций, а также социальных объектов);
- экологичность.
Новые станции метро и транспортные развязки
Большое внимание будет уделяться развитию транспортной инфраструктуры. Так, на присоединённых территориях построят 33 станции метро. "Предполагается увеличение общей протяжённости сети метрополитена на присоединённых территориях к 2035 году до 72 километров, строительство 33 станций", - отметила Юлиана Княжевская.
Развитие метрополитена подразумевает продление Сокольнической линии метро, Калининско-Солнцевской ветки (до аэропорта Внуково), строительство новых линий.
"Развитие улично-дорожной сети по генеральному плану включает в себя развитие системы радиальных направлений за счёт реконструкции существующих и строительства новых магистралей", - добавила она.
По её словам, развитие улично-дорожной сети также включает создание системы поперечных направлений, строительство участка ЦКАД, транспортных развязок, в том числе четырёх путепроводов через железную дорогу.
"Протяжённость улично-дорожной сети к 2035 году увеличится на 627 километров и составит более двух тысяч километров", - заявила председатель комитета.
Если говорить о развитии железнодорожного транспорта в ТиНАО, то до 2035 года запланирована реконструкция существующей железнодорожной станции и строительство двух новых станций на перегонах Кокошкино - Крекшино Киевского направления и Щербинка - Силикатная Курского направления Московской железной дороги. Кроме того, генплан предусматривает строительство дополнительных главных путей на Киевском и реконструкцию главных путей на Курском направлении Московской железной дороги
"Для обеспечения взаимоувязанного развития всех видов пассажирского транспорта в генплане предусмотрено создание 25 транспортно-пересадочных узлов", - подчеркнула Юлиана Княжевская.
Развитие инженерной инфраструктуры
Проектом генерального плана к 2035 году предусмотрено развитие и модернизация существующей инженерной инфраструктуры, в том числе развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения, хозяйственно-бытовой канализации.
В частности, запланированы:
- строительство и реконструкция 714 километров водопроводной сети и 101 объекта водоснабжения;
- строительство и реконструкция локальных очистных сооружений - 39 объектов;
- строительство 11 канализационных насосных станций;
- строительство и перекладка 508 километров магистральных канализационных трубопроводов;
- реконструкция и строительство нового блока очистных сооружений "Южное Бутово" для обеспечения очистки сточных вод с территории поселений Рязановского и Воскресенского;
- строительство и реконструкция сооружений для очистки поверхностного стока (380 объектов) и сооружение сетей (500 километров) дождевой канализации.
"Проект изменения генплана заложен с учётом экологических приоритетов и улучшения состояния окружающей среды", - сообщила Юлиана Княжевская. Так, на присоединённых территориях расположено более 180 объектов культурного наследия, в том числе такие значимые, как усадьбы Остафьево, Валуево, Вороново и другие. Развитие территории ТиНАО в соответствии с генпланом предусматривает проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выявлению новых и установлению границ их территорий.