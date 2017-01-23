Началась подготовка четвёртого Форума регионов Беларуси и России
23.01.2017, 16:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина и заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьёв провели заседание организационного комитета четвертого Форума регионов Беларуси и России. Мероприятие состоялось в Москве, в Посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации, 19 января.
Участники заседания обсудили организационные вопросы проведения форума, в том числе повестку тематических секций и круглых столов, логистику, порядок аккредитации.
Участники заседания обсудили организационные вопросы проведения форума, в том числе повестку тематических секций и круглых столов, логистику, порядок аккредитации.