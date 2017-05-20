Начало плановых отключений горячей воды в Москве перенесли на 22 мая
20.05.2017, 23:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Обновлённый график отключений горячей воды опубликовали на сайте Московской объединённой энергетической компании (МОЭК). Дату начала профилактических работ перенесли с 10 на 22 мая. На это повлияла холодная погода, из-за которой пришлось возобновить подачу тепла в жилые дома и на объекты социальной инфраструктуры.
Горячую воду в Москве не будут выключать дольше чем на 10 дней. Точную дату и сроки отключений подскажет специальный сервис. Горожанам нужно только вписать название улицы и номер дома в поисковой строке. Если адреса нет в базе данных, то горячим водоснабжением и отоплением в данном здании занимается другая организация.
Профилактические работы охватят 71 тысячу зданий, из которых жилых домов около 33 тысяч. В 5006 зданиях, в том числе в 3100 жилых домах, на время ремонтно-профилактических работ горячую воду отключать не будут.
Горячую воду в Москве не будут выключать дольше чем на 10 дней. Точную дату и сроки отключений подскажет специальный сервис. Горожанам нужно только вписать название улицы и номер дома в поисковой строке. Если адреса нет в базе данных, то горячим водоснабжением и отоплением в данном здании занимается другая организация.
Профилактические работы охватят 71 тысячу зданий, из которых жилых домов около 33 тысяч. В 5006 зданиях, в том числе в 3100 жилых домах, на время ремонтно-профилактических работ горячую воду отключать не будут.