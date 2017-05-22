Началось рассмотрение по существу дела о ДТП с участием автобуса в ХМАО
22.05.2017, 14:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Ханты-Мансийском районном суде началось рассмотрение по существу уголовного дела о ДТП с участием автобуса, в результате которого погибло 10 детей. Это уголовное дело расследовалось четвертым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета России (с дислокацией в городе Екатеринбург).
Изначально перед следствием стояла задача не просто установить обстоятельства этого ДТП, а выяснить, каким образом это стало возможным, и установить обстоятельства, способствовавшие произошедшему. В итоге к уголовной ответственности были привлечены: директор МАУ ДО «СДЮСШОР «Сибиряк» Ирина Тарасова, которой предъявлено обвинение по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук – по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), а водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов – ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
По данным следствия, 4 декабря 2016 года воспитанники и тренеры СДЮСШОР «Сибиряк» в количестве 33 человек выехали из Ханты-Мансийска в направлении города Нефтеюганска на автобусе «Karosa С934.1351» под управлением водителя Зайнуллина. Двигаясь на 926-м километре автомобильной дороги Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», автобус столкнулся с двигавшимся в сторону Ханты-Мансийска тягачом «VOLVO FH 12 420» под управлением водителя Раиля Саитханова, нарушившего ПДД и выехавшего на полосу встречного движения. Столкновение привело к изменению траектории движения автобуса, после чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым тягачом «Скания 113».
В результате ДТП погибло 12 пассажиров автобуса, из которых 10 детей. 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести, 2 детям причинены повреждения, не расценивающиеся как вред здоровью. Все пассажиры автобуса признаны потерпевшими.
Следствием установлено, что, согласно действующему законодательству, сопровождение автомобилем ГИБДД осуществляется при организованной перевозке группы детей автобусами от 3-х и более. Ни Тарасова, ни кто-либо иной по ее поручению не направили в подразделение ГИБДД уведомления об организованной перевозке группы детей. А оснований для закрытия трассы Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» по погодным или иным причинам у сотрудников ГИБДД не имелось. Согласно заключениям судебных экспертиз и иным материалам уголовного дела, дорожные условия в день ДТП были удовлетворительными, видимость составляла примерно 500 метров. Дорожное полотно было в нормальном состоянии, до ДТП обработано песчано-соляной смесью. Нарушений требований безопасности при ремонте и содержании автомобильной дороги не установлено. При этом из заключения автотехнической судебной экспертизы следует, что водитель «Скания 113» при любых условиях в сложившейся ситуации не имел технической возможности избежать столкновения, что исключает его привлечение к уголовной ответственности.
В ходе предварительного следствия также проверено выполнение своих обязанностей должностными лицами дорожной службы, службы, согласовавшей проезд крупногабаритной техники, сотрудников АО «Башнефтегеофизика», являвшегося собственником груза. Дана юридическая оценка действиям лиц, организовавших соревнования и перевозку детей, в частности, представителей департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», комитета по физической культуре и спорту администрации города Нефтеюганска, а также сотрудников регионального ГИБДД.
Кроме того, следствием были приняты меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Следователи установили, что Раиль Саитханов в июне 2016 года был лишен по решению суда водительских прав. Однако сведения о лишении его прав на управление транспортным средством в информационную систему ГИБДД были внесены только в декабре. В связи с этим следственным управлением по Республике Башкортостан организована и проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). По результатам служебной проверки, проведенной на основании внесенного в МВД по Республике Башкортостан представления, факт грубого нарушения законодательства сотрудниками ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Уфе подтвердился: командир указанного подразделения и старший инспектор привлечены к дисциплинарной ответственности.
В ходе предварительного следствия также внесены предложения по совершенствованию действующего законодательства в области организованной перевозки групп детей.
Изначально перед следствием стояла задача не просто установить обстоятельства этого ДТП, а выяснить, каким образом это стало возможным, и установить обстоятельства, способствовавшие произошедшему. В итоге к уголовной ответственности были привлечены: директор МАУ ДО «СДЮСШОР «Сибиряк» Ирина Тарасова, которой предъявлено обвинение по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук – по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), а водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов – ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
По данным следствия, 4 декабря 2016 года воспитанники и тренеры СДЮСШОР «Сибиряк» в количестве 33 человек выехали из Ханты-Мансийска в направлении города Нефтеюганска на автобусе «Karosa С934.1351» под управлением водителя Зайнуллина. Двигаясь на 926-м километре автомобильной дороги Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», автобус столкнулся с двигавшимся в сторону Ханты-Мансийска тягачом «VOLVO FH 12 420» под управлением водителя Раиля Саитханова, нарушившего ПДД и выехавшего на полосу встречного движения. Столкновение привело к изменению траектории движения автобуса, после чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым тягачом «Скания 113».
В результате ДТП погибло 12 пассажиров автобуса, из которых 10 детей. 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести, 2 детям причинены повреждения, не расценивающиеся как вред здоровью. Все пассажиры автобуса признаны потерпевшими.
Следствием установлено, что, согласно действующему законодательству, сопровождение автомобилем ГИБДД осуществляется при организованной перевозке группы детей автобусами от 3-х и более. Ни Тарасова, ни кто-либо иной по ее поручению не направили в подразделение ГИБДД уведомления об организованной перевозке группы детей. А оснований для закрытия трассы Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» по погодным или иным причинам у сотрудников ГИБДД не имелось. Согласно заключениям судебных экспертиз и иным материалам уголовного дела, дорожные условия в день ДТП были удовлетворительными, видимость составляла примерно 500 метров. Дорожное полотно было в нормальном состоянии, до ДТП обработано песчано-соляной смесью. Нарушений требований безопасности при ремонте и содержании автомобильной дороги не установлено. При этом из заключения автотехнической судебной экспертизы следует, что водитель «Скания 113» при любых условиях в сложившейся ситуации не имел технической возможности избежать столкновения, что исключает его привлечение к уголовной ответственности.
В ходе предварительного следствия также проверено выполнение своих обязанностей должностными лицами дорожной службы, службы, согласовавшей проезд крупногабаритной техники, сотрудников АО «Башнефтегеофизика», являвшегося собственником груза. Дана юридическая оценка действиям лиц, организовавших соревнования и перевозку детей, в частности, представителей департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», комитета по физической культуре и спорту администрации города Нефтеюганска, а также сотрудников регионального ГИБДД.
Кроме того, следствием были приняты меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Следователи установили, что Раиль Саитханов в июне 2016 года был лишен по решению суда водительских прав. Однако сведения о лишении его прав на управление транспортным средством в информационную систему ГИБДД были внесены только в декабре. В связи с этим следственным управлением по Республике Башкортостан организована и проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). По результатам служебной проверки, проведенной на основании внесенного в МВД по Республике Башкортостан представления, факт грубого нарушения законодательства сотрудниками ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Уфе подтвердился: командир указанного подразделения и старший инспектор привлечены к дисциплинарной ответственности.
В ходе предварительного следствия также внесены предложения по совершенствованию действующего законодательства в области организованной перевозки групп детей.