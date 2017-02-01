Национальный симфонический оркестр Башкирии исполнит "Музыку французского кино"
01.02.2017, 13:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15 февраля Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан представляет программу «Музыка французского кино». Концерт посвящён Дню всех влюблённых.
Два десятка песен и маршей знаменитых французских кинофильмов, в числе которых «Шербурские зонтики», «История любви», «Мужчина и женщина», «Жандарм из Сен-Тропе», «Бум» представлены в оркестровых версиях с участием солистов оркестра.
За пультом – народный артист Республики Башкортостан Фарит Идрисов. Начало в 19.00 ч.
Два десятка песен и маршей знаменитых французских кинофильмов, в числе которых «Шербурские зонтики», «История любви», «Мужчина и женщина», «Жандарм из Сен-Тропе», «Бум» представлены в оркестровых версиях с участием солистов оркестра.
За пультом – народный артист Республики Башкортостан Фарит Идрисов. Начало в 19.00 ч.