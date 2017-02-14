Названы причины обрушения подпорной стены во Владивостоке
14.02.2017, 15:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции 10 февраля. Об этом стало известно на совещании по ликвидации последствий обрушения под руководством вице-губернатора Приморского края Эдуарда Портнова сегодня, 14 февраля.
Провести разбирательство по факту произошедшего обрушения поручил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
Как отметил руководитель краевой инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаил Заиченко, в распоряжение надзорного ведомства попали документы, подтверждающие тот факт, что подрядчик знал о нарушениях.
Вице-губернатор края подчеркнул, ключевая задача на текущий момент – обеспечить сохранность теплотрассы, обнажившейся в результате обрушения. В месте провала выявлен прогиб теплотрассы длиной около метра, однако по итогам осмотра дефектов нет, теплоснабжение не нарушено, доложил заместителю главы региона главный инженер по тепловым сетям «Дальэнерго» Алексей Старцев.
«От магистральной теплотрассы питается практически весь микрорайон Эгершельд, это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. В данный момент ведутся работы по поднятию пластов асфальта, необходимо выполнить строительные конструкции и зафиксировать трубопровод в данном положении», – поручил Эдуард Портнов.
Заместитель главы региона акцентировал, необходимо устранить последствия происшествия в кратчайшие сроки. К разработке проекта по устранению последствий обрушения привлекли специалистов «ДальНИИС». Эксперты отметили, в первую очередь нужно провести геологию участка, так как строительная площадка расположена в береговой полосе.
«Второй важный момент – проанализировать, насколько проектные решения по укреплению грунта соответствуют нормам и требованиями. Причины необходимы, чтобы правильно оценить последствия и принять верные решения по их ликвидации», – отметил директор организации Владимир Смотриковский.
Также было решено укрепить откос, для того чтобы не допустить дальнейшего обрушения. Кроме того, вице-губернатор поручил провести мониторинг близлежащих зданий на предмет возможных изменений конструкции или грунта.
Обязанности руководителя оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения были возложены на исполняющего обязанности главы города Константина Лободу.
Отметим, застройщик, ООО «Каскад-Строй», недавно получил предупреждение от заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Гулягина о недопустимости нарушений закона в сфере долевого строительства. На межведомственном совещании по защите прав дольщиков во Владивостоке Юрий Гулягин потребовал исполнения действующего законодательства в полном объеме и предупредил застройщиков о более строгой ответственности в случае неисполнения предписаний. Зампрокурора подчеркнул, необходимо решительно пресекать факты ухода застройщиков от ответственности путем искусственного создания предпосылок к ухудшению финансового состояния организации.
Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил разобраться в причинах обрушения подпорной стены и части автомобильной дороги на стройке во Владивостоке. Инспекция государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края назвала возможные причины обрушения подпорной стены и части автомобильной дороги по улице Станюковича в районе Эгершельда во Владивостоке. По словам представителей краевого ведомства, одна из них – нарушение технологии или ошибки в расчетах.
Провести разбирательство по факту произошедшего обрушения поручил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
Как отметил руководитель краевой инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаил Заиченко, в распоряжение надзорного ведомства попали документы, подтверждающие тот факт, что подрядчик знал о нарушениях.
Вице-губернатор края подчеркнул, ключевая задача на текущий момент – обеспечить сохранность теплотрассы, обнажившейся в результате обрушения. В месте провала выявлен прогиб теплотрассы длиной около метра, однако по итогам осмотра дефектов нет, теплоснабжение не нарушено, доложил заместителю главы региона главный инженер по тепловым сетям «Дальэнерго» Алексей Старцев.
«От магистральной теплотрассы питается практически весь микрорайон Эгершельд, это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. В данный момент ведутся работы по поднятию пластов асфальта, необходимо выполнить строительные конструкции и зафиксировать трубопровод в данном положении», – поручил Эдуард Портнов.
Заместитель главы региона акцентировал, необходимо устранить последствия происшествия в кратчайшие сроки. К разработке проекта по устранению последствий обрушения привлекли специалистов «ДальНИИС». Эксперты отметили, в первую очередь нужно провести геологию участка, так как строительная площадка расположена в береговой полосе.
«Второй важный момент – проанализировать, насколько проектные решения по укреплению грунта соответствуют нормам и требованиями. Причины необходимы, чтобы правильно оценить последствия и принять верные решения по их ликвидации», – отметил директор организации Владимир Смотриковский.
Также было решено укрепить откос, для того чтобы не допустить дальнейшего обрушения. Кроме того, вице-губернатор поручил провести мониторинг близлежащих зданий на предмет возможных изменений конструкции или грунта.
Обязанности руководителя оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения были возложены на исполняющего обязанности главы города Константина Лободу.
Отметим, застройщик, ООО «Каскад-Строй», недавно получил предупреждение от заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Гулягина о недопустимости нарушений закона в сфере долевого строительства. На межведомственном совещании по защите прав дольщиков во Владивостоке Юрий Гулягин потребовал исполнения действующего законодательства в полном объеме и предупредил застройщиков о более строгой ответственности в случае неисполнения предписаний. Зампрокурора подчеркнул, необходимо решительно пресекать факты ухода застройщиков от ответственности путем искусственного создания предпосылок к ухудшению финансового состояния организации.
Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил разобраться в причинах обрушения подпорной стены и части автомобильной дороги на стройке во Владивостоке. Инспекция государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края назвала возможные причины обрушения подпорной стены и части автомобильной дороги по улице Станюковича в районе Эгершельда во Владивостоке. По словам представителей краевого ведомства, одна из них – нарушение технологии или ошибки в расчетах.